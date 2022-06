Empate evita eliminação de dupla de 'Dança dos Famosos'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um desfecho inesperado na disputa do Dança dos Famosos neste domingo (19). Jéssica Ellen e Sérgio Menezes terminaram empatados na quarta colocação após a rodada no ritmo do tango. Com o resultado nenhum casal foi eliminado e as cinco duplas seguem na competição.

"Vão ter que ensaiar tudo de novo na próxima semana. Empatou. Vai continuar somando esta notas. Semana que vem dançam os cinco de novo, mas elimina dois. A gente soma esta semana, soma semana que vem e elimina dois", explicou Luciano Huck. Na semana passada, Jojo Todynho foi a eliminada.

O jurí artístico do quadro do Domingão com Huck contou com a presença das apresentadoras Maísa e Patrícia Poeta. Os jurados técnicos foram Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo e o bailarino José Carlos Arandiba, mais conhecido como Zebrinha, que se recuperou da Covid-19.

A grande final da Dança dos Famosos 2022 irá ao ar no dia 3 de julho e Luciano Huck prometeu que vai dançar no palco cumprindo uma promessa feita para Fátima Bernardes no início da atração. "Fátima veio aqui na estreia da Dança, me desafiou a dançar. Fátima Bernardes, na final da Dança ao vivo na Globo, eu vou dançar. Sem dublê dessa vez", prometeu o marido de Angélica.