Emoji de choro desbanca 'lágrimas de alegria' pela primeira vez no Twitter

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pela primeira vez na história dos emojis a imagem que mostra um rosto chorando de tanto rir deixou de ser a mais usada nas interações pelo Twitter. No início de 2021, o emoji mais publicado na rede social foi o rosto chorando escandalosamente, segundo a Emojipedia, plataforma que reúne informações e dados sobre o universo dos ícones de conversas de internet.

É indiscutível que a tragédia trazida pela pandemia do coronavírus Sars-CoV-2, que causou milhões de mortes no mundo todo, tornou este um período mais triste. A Emojipedia, no entanto, aponta outras razões para a mudança no comportamento das pessoas nas redes sociais.

Segundo a plataforma, o uso do emoji chorão vem crescendo desde março de 2020, ainda início da pandemia. O ícone só ultrapassou o rostinho risonho em meados de fevereiro deste ano.

Curiosamente, observadores de tendências de emojis vêm notando o uso do ícone do choro escandaloso para expressar risada.

"Enquanto ele pode ser usado para manifestar tristeza ou pesar associados a um grande volume de lágrimas, muitos usuários de emojis veem essa expressão como representando excesso de melodrama. Para algumas pessoas, ela é simplesmente um melhor tipo de risada. E está tudo bem, não existe apenas um jeito certo de usar um emoji", afirma a Emojipedia.

"Nossa forma de usar os emojis evolui com o tempo, entrando e saindo de moda ou trocando de significados, assim como acontece com as palavras conforme o tempo passa", continua o texto.

Assim, a Emojipedia não considera a tristeza causada pela pandemia como o único motivo para a ascensão do ícone na rede social.

A plataforma nota que, recentemente, o emoji tem sido usado com a imagem de uma seringa, o que indica alegria e emoção ao ver uma pessoa querida vacinada.

Atrás do emoji do choro escandaloso e do ícone chorando de rir, aparecem na lista entre os mais usados neste início de ano a carinha suplicante, o rosto rolando de rir (levemente inclinado) e o emoji de coração vermelho.