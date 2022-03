Emma Watson faz discurso no Bafta e fãs veem alfinetada em J.K. Rowling

"Respeito o direito de todas as pessoas transexuais de viverem da maneira que seja autêntica e confortável para elas. Eu protestaria com vocês se vocês forem discriminados com base em serem trans", escreveu Rowling, no Twitter. "Ao mesmo tempo, minha vida foi moldada por ser mulher. Eu não acredito que seja odioso dizer isso."

Em 2020, a autora das histórias de Harry Potter compartilhou um artigo sobre "pessoas que menstruam" no Twitter. "'Pessoas que menstruam'. Tenho certeza que costumava haver uma palavra para essas pessoas. Alguém me ajude? Wumben? Wimpund? Woomud? (modificações propositais da palavra "Woman", inglês para mulher)", disse ela na ocasião.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Internautas estão apontando uma crítica à escritora J.K. Rowling na fala que Emma Watson, 31, proferiu no palco do Bafta Film Awards deste domingo (13).

