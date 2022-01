Embaixada da Eslovênia brinca com nome de participante do BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O anúncio dos participantes do Big Brother Brasil 22 (Globo), nesta sexta-feira (14), trouxe algumas surpresas, apostas e muitas brincadeiras. Uma delas foi feita pela Embaixada da Eslovênia, devido ao nome de uma das participantes, que é o mesmo do país europeu.

"Boa sorte Eslovênia! Sister do BBB 22 com o nome mais lindo!", afirmou um post da Embaixada da Eslovênia no Brasil, em sua conta no Twitter. Os internautas também entraram na brincadeira. "Reconhecida internacionalmente", afirmou uma usuária.

Eslovênia Marques tem 25 anos e faz parte do grupo Pipoca do BBB 22. Ela é paraibana, mas mora em Pernambuco e atua como influenciadora digital, além de ter sido eleita Miss Pernambuco em 2018. Apesar do nome, ela afirma que é chamada de Duda pelos pais.

Solteira, ela diz que não falta opção de pretendente, mas falta qualidade entre eles. No BBB 22, Eslovênia diz que vai se divertir, dançar e paquerar. No jogo de convivência, acredita que as muitas versões de si serão um trunfo.

Ela diz que é muito competitiva, calculista e cria estratégias para tudo, mas é sentimental. "Tenho até vergonha de falar o quanto sou competitiva. Batalhei por tudo sozinha na vida. Crio objetivos e vou atrás deles."