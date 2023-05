Em topless, Rihanna exibe barriga de grávida: 'Sua mãe é maluca'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Rihanna surpreendeu seus seguidores, na noite desta quinta-feira (18), com um clique de sua barriga de grávida. No momento, a artista pop espera seu segundo filho e publicou imagens de um ensaio realizado na praia, cobrindo os seios com as mãos. A publicação registrou mais de 4 milhões de curtidas em menos de uma hora.

Apesar da espera da nova criança, ela esclareceu que as fotos são da primeira gestação. "Aqui está uma pequena série que eu chamo 'esfregue nos seus peitos' em homenagem a minha primeira gravidez, abraçando a maternidade com a magia que esse corpo fez! Baby RZA... ele está lá sem ter ideia de como sua mãe é maluca, ou como ele está obcecado em me fazer", escreveu ela, na legenda.

Com o texto, a artista confirma o nome do primogênito, de 11 meses. Na semana passada, o DailyMail afirmou que o primeiro filho dela se chama RZA Athelston Mayers, em homenagem ao produtor e rapper RZA, o líder do grupo Wu-Tang Clan.

Rihanna revelou sua segunda gravidez durante o show no SuperBowl, em fevereiro deste ano.

A imagem pode ser vista no seguinte perfil no Instagram: https://www.instagram.com/p/CsZwjVyorJx/.