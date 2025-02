Em show no Rio, Shakira faz discurso em português e fãs xingam Piqué

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No show de abertura da sua turnê "Las Mujeres Ya no Lloran", no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (11), Shakira cativou o público ao falar sobre seu drama pessoal que originou o novo trabalho.

"Sabem que nos últimos anos passei por alguns desafios", começou a colombiana. "Mas se aprendi algo é que as quedas não são o fim, mas o começo dos voos mais altos. E nós mulheres, depois de cada queda, nos levantamos mais sábias, mais fortes, mais duras. E se queremos chorar, choramos. Mas se não queremos chorar, faturamos", falou, em português.

A resposta do público foi xingar o ex-marido da cantora, Gerard Piqué, de quem ela se separou em 2022 após um escândalo de traição. "Ei, Piqué, vai tomar no c*", entoou o público no Engenhão.

O álbum que dá nome à turnê foi escrito por Shakira durante o processo de luto pelo fim trágico do relacionamento. A cantora e o ex-jogador viveram juntos por onze anos e têm dois filhos.

Ainda no show, a artista agradeceu ao público brasileiro. "Para mim, é um sonho estar aqui depois de quase sete anos, voltar ao Brasil e começar minha turnê mundial aqui no Rio", falou, emocionada. "Esse país abriu suas portas e me recebeu quando eu era só uma criança. Eu não esqueço disso. Eu não esqueci de vocês, jamais."

Na quinta-feira (13), ela se apresenta em São Paulo, no Morumbis.