Em 'Pantanal', após estupro, fãs veneram Alcides e alertam para machismo estrutural

A cena do estupro durou cinco horas para ser finalizada e, de acordo com integrantes da equipe da trama, "levou a um esgotamento total" dos atores envolvidos. Eles também foram bastante elogiados pelo diretor, principalmente Isabel, que conseguiu transmitir a dor de Alcides por meio de seu olhar.

"'Eu tô morto por dentro. O Alcides que você conhecia morreu'. É isso que o machismo estrutural faz. Um homem que sofre violência sexual não tem coragem de falar, denunciar, buscar ajuda. Além do trauma, vai ter que lidar com a vergonha de ter 'perdido sua virilidade'", opinou uma seguidora.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cena de tortura e estupro sofridos por Alcides (Juliano Cazarré) e Maria Bruaca (Isabel Teixeira) ainda repercutem perante o público de "Pantanal" (Globo). Pelas redes sociais, o nome de Alcides aparecia como um dos assuntos mais comentados na manhã desta quarta-feira (28). Internautas exaltavam a atuação de ambos os atores e também tocavam no tema do machismo estrutural.

