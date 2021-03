Em noite de festa no BBB 21, Fiuk faz homenagem ao pai, Fábio Jr.

A atriz Carla Diaz ficou emocionada também ao ouvir a música "Coração com Buraquinhos", tema da novela "Chiquititas", que protagonizou na infância. Sarah, Juliette e Gil dançaramm abraçados com a atriz.

Apesar de um início de festa animado, com música e dança, a madrugada teve cenas de choro de alguns participantes. Gil, por exemplo, foi para o Quarto Cordel em determinado momento da festa e chorou sozinho embaixo do edredom.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o tema drift, modalidade automobilística que pratica, a festa do líder Fiuk no BBB 21 teve um momento de emoção: "20 e poucos anos", um dos hits de Fábio Jr., tocou no sistema de som e levou o cantor a homenagear o pai. "Essa é para você, paizão", disse.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.