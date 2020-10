Em dia difícil, Luiza toma punição e tenta se entender com Jojo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jojo Todynho cortou relações com Luiza Ambiel em A Fazenda. A ex-musa da banheira do Gugu bem que tentou fazer as pazes com a funkeira na tarde deste sábado (17), mas não conseguiu. "Você acha certo dar sua opinião e não deixar o outro falar", perguntou para a cantora, que respondeu admirar a trajetória de Luiza e justamente por isso não querer brigar com ela.

"Vi atitudes suas que me decepcionaram. Você é uma pessoa que vou conversar cordialmente mas não quero ter contato. Isso é o mais sincero da minha parte. Se lá fora eu estiver errada no que estou vendo e no que acho, peço desculpas", disse Jojo. Luiza tentou argumentar que não era certo a cantora falar dela, tendo em vista a força que tem com o público.

A cantora pediu que Luiza parasse de se vitimizar e encerrou a conversa. Depois do corte, a atriz foi para a despensa e enquanto bebia água, tremia e chorava, falou sozinha que já que Jojo não acreditava na palavra dela, também não queria a amizade da cantora.

Não satisfeita com o fim da discussão, Luiza foi perguntar para Juliano o que ele disse a Jojo que gerou a discussão. Ele esclareceu, Luiza se queixou e saiu, em seguida ele disse não querer mais papo com a artista porque ela potencializa as discussões. "Eu vou parar de falar com ela", afirmou o apresentador a Mateus Carrieri.

Esse não foi o único estresse pelo qual Luiza passou. A peoa pegou um pedaço de rapadura e foi para fora da casa comendo o doce, o que é proibido. Como punição, a casa ficará sem café até a próxima reposição. "Fiquei bem chateada. Peguei um pedaço da rapadura e feito uma imbecil fui sentar na cadeira para comer", disse Luiza ao se desculpar com os colegas de confinamento.