Em dia de eleição, Babu brinca com recorde de paredões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Babu Santana, 40, não venceu o BBB 20 (Globo), mas conquistou um recorde: foi o participante que esteve por mais vezes no paredão em todas as edições do reality. Foram dez berlindas, sendo que Ivy foi a participante que mais votou no ator: oito vezes. Esse histórico colaborou para que o nome de Babu fosse alçado aos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil neste domingo (15).

Com as eleições municipais para prefeitos e vereadores acontecendo em todo o país, muitos internautas começaram a dizer que neste domingo Babu não poderia ser votado. Até mesmo o artista entrou na brincadeira e postou no Twitter: "Pow galera não dá para votar em mim hoje não", acompanhado de emojis de risos.

A zoeira sobrou não só para Ivy, mas para Rafa Kalimann, cujas fotos ganharam montagens sugerindo que elas votariam nos desafetos do reality. Apesar de todos os percalços que passou na atração, com episódios de isolamento e racismo, Babu conseguiu ficar entre os cinco finalistas do BBB.

Após ser eliminado do programa, além de um papel na novela "Salve-se Quem Puder" (Globo), o ator ganhou dois carros e uma moto 0 Km no reality. Ele também deixou de morar no pequeno imóvel no qual vivia por uma casa de dois andares com piscina. "As dívidas estão pagas, mas não vem bater na minha porta e pedir emprestado que eu ainda não tenho", brincou à época.