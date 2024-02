Em comercial, Ben Affleck tenta reverter fama de mau humorado após saia justa no Grammy

Jennifer Lopez, mulher do ator, compartilhou o comercial em suas redes sociais. Os fãs e amigos do casal elogiaram a ação de marketing.

"Eles disseram que você não é bom o suficiente", ele lamenta para si mesmo, sentado no sofá com uma caixa de donuts. "Que você é um branco de meia-idade, atrapalhado, sem ritmo, desafinado e descoordenado. Isso significa que não posso ser um pop star? É o que vocês vão ver", responde, com ar desafiador.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ano após a festa do Grammy em que foi criticado por estar de cara fechada, Ben Affleck surge brincando com a situação em um comercial da rede de cafeteria Dunkin Donuts.

