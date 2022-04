Em casa, Eslovênia, do BBB, mostra carta de Lucas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eslovênia Marques, 25, eliminada do Big Brother Brasil 22 no último domingo (3), mostrou aos seus seguidores que o romance com Lucas Bissoli, 31, deve continuar fora do reality show.

Em vídeo publicado nas redes sociais, ela mostrou uma carta escrita a mão pelo engenheiro, com quem viveu um romance dentro da casa do BBB. "Eslôzinha, quero realizar todos os seus sonhos", dizia a carta. "Eu amei", afirma a modelo no vídeo, gravado em sua casa em Caruaru (PE).

No Instagram, Lucas já havia demonstrado a intenção de manter um relacionamento com a ex-sister. "Vem Eslôzinha, vem que tem muito amor para te receber aqui fora", disse ele na legenda de uma foto em que aparece com ela, no dia da eliminação da amada.

Após sua saída do reality, ele também disse que iria "esperar" por ela. "Eu não sou tanto de festa, mas percebi que ela gosta muito. Então eu vou esperar por ela e vamos conversar para tentar adequar a rotina de um a do outro, e acho que é super valido tentar", comentou na época.

Também conhecido como "Barão da Piscadinha", o participante contou que não entrou na casa pensando em se relacionar com alguém. "Não imaginava, e até achava uma estratégia não muito boa porque quando você forma um casal pode acabar se escondendo, ficando só no relacionamento, e o jogo acontecendo em paralelo", avaliou. "Eu resisti um pouco, só que aconteceu o inevitável, a gente acabou ficando (risos)."

Apesar da conexão entre os dois, ele conta que os dois jogaram separadamente dentro do programa. "O mais engraçado é que era como 'Sr. & Sra. Smith'", diz, comparando o casal ao vivido por Brad Pitt e Angelina Jolie em Hollywood.