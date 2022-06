Elton John tranquiliza fãs após foto em cadeira de rodas: 'Ótima saúde'

"Depois de outro show empolgante de duas horas e meia, chegamos ao aeroporto de Leipzig pouco antes do toque de recolher, e descobrimos que parte do aeroporto havia fechado. Foi uma caminhada extremamente longa para chegar ao avião, então minha equipe gentilmente ofereceu uma cadeira de rodas para que eu pudesse descansar meu quadril depois de fazer o show. Isso é tudo, pessoal", explicou o cantor.

"A verdadeira história é que estou em ótima saúde, amando meus shows e tocando e cantando no meu melhor. Eu dou 100% todas as noites e nunca quero decepcionar, especialmente depois que todos esperaram tanto tempo para voltar a ver os shows. Sua resposta a cada show tem sido fenomenal e estou amando cada minuto disso", continuou.

