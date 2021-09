Elton John adia turnê após machucar quadril no final das férias

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A superestrela do pop britânico Elton John, 74, anunciou nesta quinta-feira (16/9), que sofreu uma lesão após uma queda e terá que fazer uma cirurgia. Com isso, as datas da turnê no Reino Unido foram remarcadas para abril de 2023.

Em comunicado divulgado no Twitter, o cantor contou que caiu "desajeitadamente em uma superfície dura" no final das férias de verão, e desde então começou a sentir dores e desconforto no quadril.

"Apesar da fisioterapia intensiva e do tratamento especializado, a dor continuou a piorar e está dificultando a movimentação", explicou o artista.

O artista falou que foi aconselhado a fazer uma cirurgia de emergência. "Fui aconselhado a fazer uma cirurgia o mais rápido possível para me colocar de volta em plena forma e ter certeza de que não haverá complicações a longo prazo."

Elton John disse que os fãs tem sido incríveis desde que a pandemia interrompeu a turnê no ano passado e que parte o coração deixá-los esperando por mais tempo. "Eu entendo a frustração de vocês depois do ano que tivemos. Eu prometo -- os shows retornam no ano que vem e eu garanto que eles valerão a espera."

No dia 22 de outubro, o cantor lançará um novo álbum, "The Lockdown Sessions", gravado com estrelas como Dua Lipa, Stevie Wonder, Lil Nas X e Stevie Nicks remotamente ou com distanciamento social durante a pandemia.