Elon Musk posta foto de Amber Heard fantasiada de personagem sexy de game: 'Foi incrível'

A imagem pode ser vista no perfil de Elon Musk no Twitter: https://twitter.com/elonmusk/status/1701849145063928092.

Nesta quarta-feira (13), o empresário compartilhou uma foto inédita de Amber com o visual da personagem Mercy, do game "Overwatch", que ele achava parecida com a atriz e seria um fetiche de Musk. "Ela se vestiu como Mercy. Foi incrível", escreveu o bilionário em um post.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Elon Musk resolveu colocar mais lenha na fogueira na polêmica envolvendo o seu relacionamento com atriz Amber Heard entre 2016 e 2018. O romance, que virou o assunto mais comentado de sua recém-lançada biografia, escrita pelo jornalista Walter Isaacson, foi exposto mais uma vez pelo CEO da SpaceX e da Tesla, além de dono do X (ex-Twitter).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.