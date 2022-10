Elo de Bolsonaro com sertanejos faz shows em dias de expediente como secretário

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos principais articuladores de Jair Bolsonaro (PL) junto aos sertanejos, Cuiabano Lima é secretário municipal de Turismo em Barretos (438 km de São Paulo), mas tem uma agenda lotada de compromissos como locutor de rodeios por todo o Brasil em dias de expediente.

Segundo o portal da transparência de Barretos, ele recebe R$ 10,1 mil mensais. Procurados, a prefeitura e Cuiabano não deram resposta. A cidade é comandada por Paula Lemos (União Brasil), que declarou apoio a Bolsonaro no segundo turno.

Na segunda-feira (17), ele foi um dos organizadores de reunião de cantores sertanejos com Bolsonaro em Brasília. No Diário Oficial de Barretos não há qualquer menção a pedido de afastamento ou férias de Cuiabano no dia.

Estiveram presentes 18 nomes do setor, como Gusttavo Lima, Marrone, Leonardo, Chitãozinho, Zezé Di Camargo, Fernando (da dupla com Sorocaba), Sula Miranda, entre outros. Também compareceram o apresentador Ratinho e o governador reeleito de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil).

Todos evocaram família, religião e aversão ao socialismo ao anunciar apoio à reeleição do chefe do Executivo.

Depois da reunião, Cuiabano usou o restante do dia para viajar para Barretos com Zezé Di Camargo para que o sertanejo assinasse contrato com a empresa de energia solar Ecopower, da qual o locutor é embaixador. Ele usa roupas com o nome da empresa e grava vídeos de divulgação dela com frequência.

O próprio Cuiabano publica em suas redes sociais e em seu site oficial as datas dos eventos de que participa, marcados em dias de semana, em cidades fora do estado de São Paulo.

Mais recentemente, em 7 de outubro, uma sexta-feira, participou de show de Gusttavo Lima em Rio Verde (GO). Dias depois, em 12 de outubro, uma quarta-feira, trabalhou em um show da dupla Israel e Rodolffo, em Goiânia (GO). De 13 a 15 de outubro, apresentou-se na Expoapi, em Piranhas (GO).

O mesmo aconteceu em meses anteriores.

Em 20 de julho, uma quarta-feira, participou de abertura de rodeio em Goiatuba (GO). Uma semana antes, atuou como embaixador da Festa Nacional da Cenoura, em São Gotardo (MG). Em 6 de julho, uma quarta, fez a abertura de rodeio em Uruaçu (GO), com show da dupla Hugo e Guilherme. Em 8 de junho, quarta-feira, trabalhou no rodeio organizado da Expoverde, em Rio Verde (MS).

Cuiabano já foi pivô de polêmicas envolvendo Bolsonaro.

Em julho do ano passado, o governo impôs sigilo de cem anos sobre o valor de cachê pago a Cuiabano Lima pela Caixa Econômica Federal para fazer publicidade para o banco.

Em maio, um discurso do locutor de rodeios antes de show de Gusttavo Lima viralizou nas redes sociais. Cuiabano fez uma fala bradando o lema bolsonarista "Deus, pátria e família" e atacando o que chamou de comunismo.