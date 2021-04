Ellen Cassim, viúva de Tio Wilson da banda Lagum, mostra quarto do bebê

Tio Wilson morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Ele havia se apresentado com o Lagum pouco antes em um drive-in de Belo Horizonte e se preparava para uma segunda performance, no mesmo local, às 23h. Porém, ele sentiu indisposição entre os dois shows e precisou ser atendido por socorristas.

"As luminárias com a bateria verdadeira do Tio Wilson", explica Cassim. "Contando os minutos pra ter ele aqui comigo e tudo voltar a fazer sentido!", conclui na legenda da publicação. Ela anunciou a gravidez em outubro de 2020, e publicou um vídeo em que mostra a reação do baterista ao saber da gestação.

"Quartinho do nosso José! Cheio de amor e significado", escreveu ela na legenda. O quarto do bebê possui quadros feitos por fãs em homenagem ao baterista, e grande parte da decoração também traz elementos que remetem a Breno Braga, o Tio Wilson.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ellen Cassim está nos últimos meses de sua gravidez com Tio Wilson, baterista da banda Lagum que morreu em setembro de 2020. Em seu Instagram, ela publicou um vídeo onde mostra com detalhes o quarto de seu primeiro filho, José.

