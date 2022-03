'Elite' ganha data de estreia com brasileiro André Lamoglia no elenco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - André Lamoglia, 24, comemorou nesta segunda-feira (14) o anúncio da data de estreia da quinta temporada de "Elite". O ator brasileiro vai aparecer como o estudante Iván, que frequenta o exclusivíssimo colégio de Las Encinas na série espanhola da Netflix.

"Um toque de Brasil nesse colégio", escreveu nas redes sociais, ao repostar uma publicação do serviço de streaming com um teaser da nova leva de episódios, no qual aparece pela primeira vez em ação. "Que comecem as aulas!"

No vídeo da Netflix, ele aparece ao lado dos personagens remanescentes do elenco, bem como de Valentina Zenere, outra novidade da temporada. A atriz argentina aparece como DJ, enquanto os demais dançam. Ao final, a data da estreia aparece na tela: 8 de abril.

Apesar de algumas baixas nos últimos anos, a série ainda tem no elenco nomes como Samuel (Itzan Escamilla), Omar (Omar Ayuso), Rebeka (Claudia Salas), Cayetana (Georgina Amorós), Ari (Carla Díaz), Mencía (Martina Cariddi) e Patrick (Manu Ríos).

Com este último, Lamoglia também aparece deitado no gramado em foto divulgada como sendo do quinto episódio da quinta temporada. Ainda não há detalhes sobre a trama dos novos episódios.