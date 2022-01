Eliminado do BBB 22, Luciano diz que fala sobre fama 'acabou saindo do contexto'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luciano Estevan, 28, analisou sua breve passagem pelo BBB 22 (Globo). O primeiro eliminado da atual edição disse que foi prejudicado pela forma como se referiu a sua busca pela fama e por sua insistência no tema, que acabou afastando os colegas.

"Eu comecei a falar desse ponto da fama, que para mim, era uma coisa tão querida e tão fofa, que veio da minha mãe", afirmou. "Só que acabou saindo do contexto, as pessoas entenderam errado e começaram a me julgar."

"Nesse julgamento, eu acabei me afastando e, no Big Brother Brasil, você não pode se afastar das pessoas; você tem que se aproximar das pessoas", afirmou. "Esse foi o principal ponto."

Para ele, faltou fazer "exatamente o oposto do que eu falei". "Faltou me introduzir mais no jogo, nas conversas; forçar de repente uma aproximação", sugeriu. "Ser mais participativo e ativo na casa. E deixar esse lado da fama para lá, não tocar mais nesse assunto --que virou meme."

"Mas eu, como sou uma pessoa teimosa, tocava muito nesse assunto lá dentro porque eu queria provar o meu ponto para o pessoal", continuou. "E acabou que me deixou frustrado. Mas se fosse o contrário disso, com toda certeza, eu ainda estaria lá no jogo."

Se pudesse voltar à casa, ele diz que teria outra estratégia. "Falei a primeira vez e a galera achou ruim? Deixaria quieto, mudaria a tática, tentaria me aproximar das pessoas que ficaram mexidas com isso e não tocaria mais no assunto", disse. "Eu acho que isso me manteria no jogo por mais algumas semanas."

Ele contou que, apesar de ter passado como "chato" na casa por causa do assunto, o que considera fama é o afeto que recebe do público. "Eu tive uma fração muito pequena disso, de os fãs chegarem com os vídeos no YouTube que eu fiz e com as peças de teatro que eu acabava protagonizando", comentou. "Eu descia do palco e a galera vinha tirar foto comigo, me abraçava, me pedia autógrafo. Então, foi um gostinho."

"Eu só queria aquilo ampliado", explicou. "O que sempre me atraiu foi o calor dos fãs e ter fãs, uma galera fiel, engajada, acompanhando e reconhecendo o seu trabalho. No meu caso, são os trabalhos na internet, meu trabalho como ator, como modelo."

Aliás, apesar de ser o primeiro eliminado, ele diz que certamente conseguiu ampliar sua base de fãs. "Eu estou me sentindo mega famoso!", afirmou. "Ex-BBBs estão falando comigo, humoristas de quem eu sou fã há anos também."

"Tem muita gente me apoiando, dizendo para eu erguer a cabeça, que a vida continua", prosseguiu. "E eu estou felizão que estão vindo falar comigo. Não estou triste, não. Esse objetivo da fama foi atingido, sim."

Agora, o plano é aproveitar ao máximo a fama que conquistou no reality show. "Simplesmente quadruplicar isso que eu alcancei --em números, em reconhecimento, em alcance", contou. "Mostrar o meu trabalho, o meu dom de ser um baita ator, tanto de novela, quanto de filme e comercial. Mas também vender produtos e pegar os jobs que aparecerem. Eu quero usar as minhas redes sociais, o meu alcance para me ajudar e ajudar outras pessoas que também estão começando."