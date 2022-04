Eliezer vira Líder e indica P.A. ao Paredão no BBB 22

Depois da Prova do Líder, os brothers formaram um novo Paredão triplo. Os participantes do reality votaram no confessionário, e Natália foi qum mais recebeu votos da casa.

Mais cedo na noite deste domingo (10), a cantora Lina foi eliminada do programa com 77, 6% dos votos. Ela disputava a permanência na casa contra Eliezer e Gustavo, que receberam 15,66% e 6,74% dos votos, respectivamente.

