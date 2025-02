Eliezer rebate críticas após ser batizado na Igreja Evangélica

Logo em seguida, completou: "E vou ser muito honesto com vocês: achei maravilhosa a repercussão, não esperava." Para finalizar, o marido de Viih Tube afirmou que não se importa com os comentários. Pelo contrário: "Tanta coisa hoje em dia só engaja por ser ruim, então ver o nome de Deus engajando é maravilhoso. Ver o nome de Deus em todos os sites e em todas as bocas é incrível. Deixem que falem. Espero poder incentivar muitas pessoas a buscarem Deus, independentemente da religião."

Eliezer continuou: "Tudo o que a gente se propôs a fazer desde o começo do nosso relacionamento sempre vem com esse fardo de que é marketing, engajamento. Esses comentários agora não mudam nada. Essas críticas são insignificantes", explicou o ex-BBB.

O influenciador se pronunciou sobre a conversão: "Só quem vive o processo entende o que aconteceu. O que espero, do fundo do meu coração, é que todo mundo um dia viva esse processo", declarou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.