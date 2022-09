Eliezer diz que não quer morar com Viih Tube grávida e bate boca com Isa Scherer

Em outro momento, Eli foi mais enfático com Isa. "Antes de compartilhar qualquer post e dar uma opinião você poderia ler a entrevista completa ao invés de umas aspas porque você como pessoa pública com certeza sabe o que fazem por likes e comentários", escreveu.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma entrevista dada pelo ex-BBB Eliezer na qual ele afirma que não pensa em morar na mesma casa com Viih Tube, grávida de um filho dele, tem dado o que falar. Tanto que a repercussão negativa fez com que ele tivesse um desentendimento público com outra famosa, a influenciadora Isa Scherer, mãe recente de gêmeos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.