Eliana revela que cantar música com palavrão foi 'libertador'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Eliana, 48, sabe que "Os Dedinhos" é uma das canções mais conhecidas do seu repertório como cantora, mas a apresentadora relembrou de uma música que viralizou através de um vídeo de 2007: Vai tomar no **. As imagens do dueto com a humorista Cris Nicolotti no espetáculo "Quem Sabe, Sábado" no Teatro Folha, São Paulo, ganhou as redes e acabou sendo considerado por Eliana como um "divisor de água" na sua vida artística.

"O público pode me ver de forma diferente. Foi um divisor de águas, sabe? É libertador poder falar um palavrão de vez em quando. Quem nunca fala um palavrão? Foi muito interessante porque quem não imaginava ficou meio chocado. Quem me achava chata ou um porre, pensou que foi uma jogada de marketing incrível. E não foi. Saiu", contou entre risos no podcast Quem Pode, Pod, comandado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, que foi ao ar na noite desta terça-feira (26).

Eliana também abriu o jogo sobre o grupo de mensagens em um aplicativo que mantém com Xuxa e Angélica. Ela admitiu que a antiga rivalidade foi transformada em amizade com outras duas ex-apresentadoras infantis, que bombaram na TV quase na mesma época nos anos de 1990.

"A maturidade nos aproximou tanto. Essa coisa de apoiar outras mulheres, de estender a mão, não existia há alguns anos. Era uma rivalidade imposta", analisou Eliana para logo completar: "A gente se encontrou em um momento de vida maduro, a gente já viveu tanta coisa. Para que a rivalidade? A Xuxa sempre teve contato comigo e com a Angélica. Um dia ela perguntou se nós tínhamos contato e então deu a ideia de fazer o grupo", comentou Eliana, que no final do ano passado. Ela completou 30 anos de carreira e 12 como apresentadora do SBT.