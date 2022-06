Elenco de 'Pantanal' testa positivo para Covid-19 e protagonistas entram em isolamento

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Dira Paes, Jesuíta Barbosa, Marcos Palmeira e Gabriel Sater entraram para as estatísticas do coronavírus no país. Os quatro testaram positivo para a Covid-19 na semana em que o Brasil bateu recorde de novos casos -só na última terça (7) foram 80.603 contaminados, maior número desde 25 de fevereiro.

Os atores voltaram a gravar a novela Pantanal in loco em meados de maio e fazem parte do mesmo núcleo. Dira e Marcos interpretam o casal Filó e José Leôncio; Jesuíta é Jove, um dos filhos de Leôncio. Todos moram na mesma fazenda, onde Sater (Trindade), entre outras atividades, trabalha como peão, toca viola e incorpora o Diabo, com quem fez um pacto.

Procurada pela reportagem, a Globo enviou o seguinte comunicado: "Os Estúdios Globo estão acompanhando o desdobramento e os impactos da Covid-19 e, sempre que necessário e de acordo com as melhores práticas das áreas de saúde, revisita e atualiza os protocolos para viabilizar o trabalho nos sets com segurança para todos os envolvidos. No Pantanal, as gravações, que já estavam em sua reta final, foram readequadas."