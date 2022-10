Eleitoras de Ciro Gomes, Betty Faria e Patrícia Pillar devem votar em Lula

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o segundo turno entre Lula (PT) e Bolsonaro (PL) definido, resta agora saber para quem vão os votos de famosos e celebridades que tinham como candidatos preferidos Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB).

Apesar de serem poucos, há famosos que já haviam declarado voto em Ciro. Um exemplo é a atriz Betty Faria, 81, que chegou a brigar publicamente com seguidores que a criticaram por essa decisão. "Gente, essa pessoa implica, tem raiva de mim só porque eu gosto do Ciro Gomes que perdeu, errou, falou o que não devia, mas eu gosto dele", postou ela no Twitter em resposta a um seguidor.

A tendência é que o voto de Faria migre para Lula na próxima etapa da eleição, já que não são poucos os tuítes em que ela demonstra completa insatisfação com o governo de Bolsonaro. Vale lembrar que a classe artística quase que como um todo se sentiu prejudicada com Bolsonaro no poder.

Ex-mulher de Ciro, a atriz Patrícia Pillar, 58, que chegou a defendê-lo em suas redes sociais, também vai votar em Lula no segundo turno, como revelou em seu Instagram. Além disso, um passeio por suas redes sociais já ajuda a notar o descontentamento com o atual presidente. Em uma das postagens, ela repercute uma reportagem da Folha de S.Paulo sobre Eduardo Bolsonaro, filho do mandatário, e mais cinco usarem auxílio turbinado em campanha.

Muitos famosos que já haviam declarado voto em Ciro Gomes mudaram o rumo de suas escolhas. Foi o caso do comediante e apresentador Fábio Porchat, 39, que resolveu aderir ao voto útil e foi de Lula. O cantor Tico Santa Cruz, 45, também já tinha dito que compactuava com a ideologia de Gomes, mas resolveu votar no petista no primeiro turno.

Os eleitores famosos de Simone Tebet ficam mais escondidos. Porém, ela teve quase cinco milhões de votos e ficou à frente do próprio Ciro no primeiro turno na corrida presidencial. O PT pretende intensificar o diálogo com o MDB e ela em torno da composição para que o partido integre o governo caso Lula vença as eleições. Dessa forma, não será difícil imaginar que artistas que por ventura tinham Tebet como preferida migrem seus votos para o petista.

Quem também declara apoio a Ciro é o cantor Dinho Ouro Preto, 58. Agora no segundo turno, ele ainda não deixou claro para quem vai seu voto, mas pelo Twitter ele costuma publicar coisas que desfavorecem o atual presidente.