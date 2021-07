Eduardo Costa causa polêmica ao dizer que se considera 'semi-gay'

"Tenho problema com isso [sexo], rapaz, eu faço umas 15 vezes por semana, eu estou falando sério", pontuou. O músico disse que buscou tratamento para ajudar no controle de seus impulsos sexuais, que já renderam algumas traições.

Nas redes sociais, o nome de Eduardo Costa foi muito comentado. Integrantes da comunidade LGBTQIA+ se sentiram ofendidos com as declarações tidas como homofóbicas por parte do artista.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sertanejo Eduardo Costa, 48, causou mais uma polêmica. Depois de dizer ser um viciado em sexo com pelo menos 15 relações por semana, agora revelou ser "semi-gay" ao atrelar alguns comportamentos à homossexualidade. A entrevista foi dada ao canal no YouTube Conceito Sertanejo.

