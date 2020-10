Edu Guedes celebra um mês na Band e diz que não parou após acidente por causa da filha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Todos os dias, o chef de cozinha e apresentador Edu Guedes, 46, acorda às 4h45 para fazer seus exercícios. Eles viraram uma espécie de ritual e ajudam ele a fortalecer o braço esquerdo cujos movimentos continuam limitados após acidente sofrido em junho, enquanto dirigia um automotor. Ele chegou a passar por cirurgia devido a uma fratura no antebraço e ao rompimento de músculos e tendões.

"Apesar de a fratura ter sido exposta, no meu caso não foi tão grave. Os músculos e tendões foram desligados e tive mais três nervos afetados. Estão voltando aos poucos. A cada dia é uma evolução. Vou sempre pelo lado positivo, não posso falar que não tenho dificuldades, mas penso que tenho que evoluir", afirma.

Se ele não fizer os exercícios não consegue ir trabalhar em seu programa da Band, o The Chef, das 9h às 11h, que completa seu primeiro mês nesta quarta-feira (21). "Fácil não é, mas é desafiador e sei que vou conseguir. Não gosto de reclamar. No fim do dia está mais dolorido o braço, mas faz parte. Sei que vai passar em breve", completa Guedes.

Segundo ele, a atração da Band só completa 30 dias no ar por causa, não apenas por sua força de vontade, mas também pela insistência de sua filha, Maria Eduarda, 11. Foi ela quem o fez desistir da ideia de parar de trabalhar.

"Expliquei a ela da dificuldade que eu sentia após perder 100% dos movimentos. E ela falou que eu não podia deixar as pessoas sem as receitas. Daquele dia em diante tive a certeza de que iria voltar", relembra.

Na ocasião do acidente, em sua fazenda no interior de São Paulo, Edu ainda era contratado da RedeTV!, no comando do Edu Guedes e Você, todas as manhãs. Ele até voltou a aparecer no programa pouco tempo depois do acidente, mas não demorou muito para que se desligasse da antiga emissora e acertasse sua ida à Band.

"No começo eu estava apreensivo porque me coloquei à disposição da emissora [RedeTV!] para voltar mesmo sem saber se teria algum movimento no braço. Voltei com ele imobilizado e sem movimento algum. Então foi difícil encarar. E depois teve o novo desafio [ida à Band] que me motivou mais a melhorar e a fazer as pessoas poderem me olhar de forma diferente. Tinha opção de parar e fiz a escolha certa, que foi lutar e mostrar que todos são capazes."

Apesar das dificuldades, Edu afirma que estava aceitando o novo rumo que a sua vida tomava, mas ainda assim mais de uma emissora acreditou nele. "Recebi vários convites e me surpreendi com eles. Mesmo falando que eu não estava bom as pessoas confiavam em mim. Eu não imaginava que eu tinha tantos amigos."

Hoje em dia Edu Guedes está mais ciente de sua situação e de suas limitações e diz acreditar que tudo na vida acontece com um propósito. Talvez, se nada tivesse acontecido, ele não teria ido para a nova emissora e não estaria vivendo, segundo ele, um de seus melhores momentos nos mais de 25 anos de carreira.

A estreia na TV se deu há pouco mais de 20 anos, em 1998, ainda como colunista do programa Mulheres, da Gazeta. De lá para cá, foram várias oportunidades para ele mostrar que poderia ser mais do que apenas um cozinheiro. Também transitou por emissoras como Gazeta e Record. Ele diz ter deixado as portas abertas na RedeTV! após negociar a sua recente saída.

"Sempre estou satisfeito nos lugares em que estou. Com tudo o que rolou [acidente] eu tinha pensado em cumprir contrato, nunca deixei de cumprir nenhum, sempre fiz acordos para deixar portas abertas. O ser humano sempre busca algo e não enxerga o que já tem. Mas eu tento enxergar o que eu tenho como muito bom", explica.

Feliz também está a Maria Eduarda. Não bastasse ter sido a peça fundamental para convence-lo a não desistir da carreira, ela também ganhou um quadro no The Chef e pode cozinhar ao lado do pai.

"Estamos acertando o conteúdo do The Chef com calma. A diferença para o antigo programa é que nesse eu mostro mais versatilidade. Tento dar muita dica sobre comércio, como se virar na crise, de vida e de superação já que passo por um momento delicado", analisa Edu.

BALANÇO APÓS UM MÊS

O programa The Chef completa um mês no ar nesta quarta-feira (21), na Band. De acordo com a emissora, o faturamento do matutino com relação a anunciantes dobrou quando comparado à mesma faixa de horário do mês anterior quando estava no ar o Aqui na Band.

Só nas ações de merchandising, o crescimento foi de 115%. A Band pontua que ainda há diversas negociações em curso. Quando o assunto é audiência, o programa de Edu Guedes teve média em torno de um ponto com picos de 1,5 pontos. Os índices são um pouco melhores do que o seu antecessor que costumava dar 0,6 pontos de média, e semelhantes aos que ele atingia na RedeTV!.

Para Edu, sua chegada à emissora representa um momento único em sua carreira. "A emissora é espetacular, as pessoas são incríveis e fui muito bem recebido pela família Band. Tenho grandes amigos aqui e admiro muito a emissora como um grande grupo de comunicação que é. Posso dizer que virão muitas novidades", adianta.

Segundo ele, o repórter e humorista Lucas Salles continuará a viajar pelo Brasil acompanhando famílias e lugares pelos quais Edu já passou em seus 26 anos de carreira. "Independentemente do que a pessoa tenha no momento ou o que ela vai fazer, vamos contar não só receitas de comida, mas mostrar receitas de vida", completa o chef.

"Deixo meu gosto pessoal de lado e faço o que as pessoas querem ver. Com essas receitas de vida quero que a pessoa de casa possa ter um estalo e tire algo positivo disso. Eu me sinto privilegiado", conclui o apresentador que completa ao sinalizar que deseja viajar para cidades diferentes e estar mais perto do povo quando a pandemia deixar.