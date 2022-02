Edson Celulari anuncia o nascimento de sua primeira filha com Karin Roepke

Chiara é a terceira filha de Edson Celulari. Além de Enzo, ele também já era pai de Sophia. Ambos são fruto do casamento dele com Claudia Raia.

O casal recebeu muitas mensagens desejando felicidades para Chiara, inclusive de famosos como Bruna Marquezine, Nicolas Prattes e Juliana Paiva. Enzo Celulari, filho do ator com Claudia Raia, fez questão de registrar sua emoção. "Ai meu Deus, coisa mais fofa essa minha irmãzinha", comentou.

Roepke também usou as redes sociais para celebrar o nascimento da filha. "Cheguei de braços abertos e muito amor no coração! Vamos viver uma jornada linda, mundão?", escreveu.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Edson Celulari, 63, anunciou nesta quarta-feira (23) o nascimento de sua terceira filha, Chiara, a primeira do relacionamento com Karin Roepke. O ator comemorou a chegada da nova herdeira nas redes sociais.

