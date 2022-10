Édgar Vivar, o Seu Barriga de 'Chaves', é presença confirmada na CCXP 2022

Além de "Chaves", ele também estendeu sua parceria profissional com Roberto Gómez Bolaños em projetos como "Programa Chespirito", "Chapolin" e "Los Caquitos". O artista também trabalhou como dublador em grandes filmes como "Ratatouille", "Meu Malvado Favorito 2" e "Up! Altas Aventuras".

Esta é a terceira vez que o artista participa do evento de cultura pop, sendo a primeira vez no ano de 2014 e a segunda em 2020, na edição virtual do evento, a CCXP Worlds. O ator estará disponível para fotos e autógrafos durante sua passagem pelo Brasil.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CCXP 2022 acaba de anunciar uma boa notícia para os apaixonados por "Chaves" (1973-1980). O ator Édgar Vivar, 73, intérprete dos icônicos Sr. Barriga e Nhonho, estará presente durante os quatro dias do festival, no São Paulo Expo, zona sul de São Paulo.

