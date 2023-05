Eddy Newton, diretor que trabalhou na Globo por 36 anos, morre aos 80 anos em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eddy Newton, diretor que trabalhou na Globo por 36 anos, morreu na madrugada deste sábado, (6), aos 80 anos em São Paulo. Segundo a família, a causa da morte foi um câncer de pulmão. Ele deixa dois filhos: Pamela Barbosa, do relacionamento com Lu Barbosa, e Jean Marcello, do primeiro casamento.

O profissional dirigiu nomes como Silvio Santos, Xuxa e Balão Mágico. Passou também por outras emissoras, e nos últimos anos atuava como produtor independente.

Pamela Barbosa, filha de Eddy Newton, e assessora de imprensa de grandes nomes da mídia como GKAY e Carlinhos Maia, desabafou: "A hora do descanso chegou! Meu paizinho cumpriu lindamente seu papel na terra! Viveu intensamente, foi referência profissional para muitas pessoas, nos mais de 65 anos na televisão brasileira, me deu muuuito amor e lutou pela vida, até o último instante. Eu só não queria mais vê-lo sofrendo. Meu guerreiro está deixando comigo as melhores lembranças, lindos sorrisos, um amor incondicional e eterno. Nossa conexão vai muito além deste plano."

Nas redes, ela escreveu: "Amigos, com muita tristeza informo a todos a partida do meu pai, Eddy Newton. Após meses de luta contra a doença, ele nos deixou na madrugada deste sábado (6). A perda está doendo muito, mas ele parou de sofrer e realmente descansou em paz. O velório será realizado das 14h30 às 18h no Velório Ossel, seguido de cerimônia de cremação. Desde já agradeço o carinho e orações de todos."

O diretor teve passagens também pela TV Record, onde dirigiu Sula Miranda, Renato Barbosa e Mariane e depois dirigiu Ronnie Von na Rede Mulher.