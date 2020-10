Ed Sheeran e Harry Styles lideram lista dos jovens mais ricos do Reino Unido

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A revista Heat divulgou nesta terça-feira (27) sua lista anual das jovens celebridades mais ricas do Reino Unido e da Irlanda, que, mais uma vez, tem Ed Sheeran, 29, na liderança. O ranking destaca apenas os famosos com até 30 anos, trazendo logo atrás de Sheeran o também cantor Harry Styles, 26, e a atriz de "Harry Potter" Emma Watson, 30.

Curiosamente, eles não só aparecem na lista dos mais ricos, como também conseguiram fazer sua pequena fortuna crescer mesmo em um ano bastante atípico. Ed Sheeran chegou a 210 milhões de libras (R$ 1,5 bi), Harry Styles bateu a marca dos 74 milhões de libras (R$ 540 mi), e Emma Watson a 58 milhões de libras (R$ 424 mi).

Os três já encabeçavam a lista do ano passado, que tinha também entre os principais nomes o ator Daniel Radcliffe, 31, intérprete de "Harry Potter", que estava na segunda colocação e hoje não entra no ranking por já ter superado os 31 anos. Pelo levantamento da publicação, Sheeran teve o maior crescimento em relação ao balanço de 2019, com alta de 23%.

Veja a lista completa:

Ed Sheeran - 210 milhões de libras (R$ 1,5 bi)

Harry Styles - 74 milhões de libras (R$ 540 mi)

Emma Watson - 58 milhões de libras (R$ 424 mi)

Niall Horan - 55 milhões de libras (R$ 402 mi)

Little Mix - 54,3 milhões de libras (R$ 397 mi)

Louis Tomlinson - 47 milhões de libras (R$ 343 mi)

Liam Payne - 46 milhões de libras (R$ 336,5 mi)

Cara Delevigne - 42 milhões de libras (R$ 307 mi)

Zayn Malik - 38 milhões de libras (R$ 278 mi)

Sam Smith - 35,5 milhões de libras (R$ 260 mi)

Aaron Taylor-Johnson - 24 milhões de libras (R$ 175,5mi)

Dua Lipa - 22 milhões de libras (R$ 160 mi)

Daisy Ridley - 20,3 milhões de libras (R$ 148,5 mi)

Stormzy - 20 milhões de libras (R$ 146 mi)

Rita Ora - 20 milhões de libras (R$ 146 mi)

John Boyega - 17 milhões de libras (R$ 124 mi)

George Ezra - 13 milhões de libras (R$ 95 mi)

KSI - 12 milhões de libras (R$ 87,7 mi)

Sophie Turner - 10,5 milhões de libras (R$ 76,8 mi)

Nicholas Hoult - 8,5 milhões de libras (R$ 62 mi)