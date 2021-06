Ed Sheeran confirma que irá participar de música do BTS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor britânico Ed Sheeran, 30, anunciou no sábado (26) que escreveu uma música para o grupo sul-coreano BTS. A revelação foi feita em entrevista à rádio Most Requested Live, onde o artista falou sobre a parceria e o lançamento do clipe do seu novo single "Bad Habits".

"Eles são muito, muito legais!", disse Sheeran. O cantor foi um dos compositores do hit Make It Right, do grupo sul-coreano, lançado em 2019.

"Eu trabalhei com eles no último álbum e eu escrevi uma nova música para o próximo disco deles", confirmou o artista. A data de lançamento, entretanto, ainda não foi definida.

NOVO SINGLE

Ed Sheeran surge como vampiro no clipe do seu novo single "Bad Habits", lançado nesta sexta (25). "Eu queria que o vídeo de 'Bad Habits' abordasse a natureza dos hábitos de uma forma fantástica, então decidi pelos vampiros. Foi mega divertido entrar no personagem, exceto pelas alturas - que não era tão divertido. Aproveite, abraço", afirmou o cantor.

O single marca o retorno oficial de Sheeran que passou os últimos anos fora após a turnê recorde de dois anos "Divide" e da chegada da sua primeira filha, Lyra Antarctica, em 2020.

No clipe, dirigido por Dave Meyers, o cantor aparece de terno pink, dentes de vampiro e os olhos maquiados. Ao lado de outros vampiros, ele aproveita a noite, voando ou assustando outras pessoas. Ao amanhecer, ele volta ao seu verdadeiro eu.

Sheeran co-escreveu e co-produziu "Bad Habits" com Johnny McDaid ("Shape of You") e FRED ("No.6 Collaboration Project"), seus parceiros de longa data.