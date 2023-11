Eataly ganha novo restaurante italiano do chef Salvatore Loi, ex-Fasano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - É preciso passar por prateleiras de queijos, chocolates, biscoitos doces e salgados, frutas e azeites para chegar ao Giro Ristobar, novo restaurante italiano no Eataly.

Aberto no fim de setembro, o Giro fica no térreo do mercado de gastronomia da Itália na Vila Nova Conceição. O complexo na zona sul foi trazido a São Paulo em 2015 pelo SouthRock Capital, mesmo grupo do Starbucks e Subway, que entrou com pedido de recuperação judicial nesta semana.

O novo restaurante tem gestão própria e é comandado pelo restaurateur mineiro Felipe Santiago e pelo chef Salvatore Loi, à frente também do badalado Modern Mamma Osteria e do Ella Fitz.

O italiano radicado no Brasil fez trajetória na cozinha do Fasano, onde passou 13 anos da carreira, e assinou o cardápio de outros negócios na capital paulista nos últimos anos, como o Mondo e Ristorantino —mas acabou saindo da sociedade ou as casas fecharam as portas.

No Giro, o chef apresenta um menu de receitas italianas clássicas com toque moderno. Um balcão em formato sinuoso ocupa o salão, aberto para o mercado, e os clientes se acomodam em mesas altas —um pouco difíceis de serem alcançadas—, que acompanham essas linhas. Dali, é possível observar o preparo das massas artesanais e os bastidores da cozinha.

Já virou clássico da casa abrir a refeição com a burrata recheada com mini muçarela de búfala, servida sobre espaguete, acompanhada de azeitonas pretas desidratadas, tomate-cereja e raspas de chocolate branco, cujo dulçor mal é sentido na combinação. O prato custa R$ 59.

O ravióli, feito com massa fresca sem ovos, é uma opção leve de principal. Recheado com ricota, limão-siciliano e coberto com molho de tomate San Marzano, sai por R$ 69.

Outra hit é a lasanheta, receita conhecida de Loi, feita com camadas de massa fina e ragu de vitello, acompanhada por dois molhos: fonduta de queijo grana padano e demi glacê (R$ 78).

Há ainda bolinhos de arroz, tartar, nhoques, risotos e pratos com carne e peixe no cardápio. Para adoçar, o creme de mascarpone ganha uma camada crocante, farinha de pistache e pedaços do fruto sobre uma tortinha (R$ 36).

Em uma das pontas do longo balcão fica uma adega de vinhos, com rótulos italianos, e um bar de coquetelaria. De lá, são expedidos drinques clássicos e autorais como o alba, preparado com gim, licor Amaretto, cúrcuma, lillet, limão e vinho Chianti (R$ 42).

O Giro chega para ampliar as opções de locais para comer no Eataly. No endereço gastronômico, há outros restaurantes temáticos (Pasta & Cucina, Bistecca e Trattoria Italia), cafeteria, sorveteria, padaria, pizzaria e doceria, distribuídos em três andares.

GIRO RISTOBAR

Quando Seg. a sáb, das 12h às 23h; dom. e feriado, das 12h às 17h

Onde Eataly - av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.489, Vila Nova Conceição, região sul

Link: https://www.instagram.com/giroristobar/