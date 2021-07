É Tudo Verdade e Cannes fazem parceria e transmitem debate sobre documentários

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O É Tudo Verdade, principal evento de documentários do país, firmou parceria com o Festival de Cannes e ajudará o evento francês na organização do Cannes Docs, mostra destinada a filmes documentais que ocorre dentro do Marché du Film -uma seção voltada para o mercado cinematográfico-, até o dia 15 de julho.

Para marcar a colaboração, o É Tudo Verdade apresenta, nesta quarta (7), às 12h, o debate "Documentando a Amazônia: Um Diálogo com Jorge Bodanzky e João Moreira Salles", com os cineastas brasileiros citados. A mediação é de Amir Labaki, fundador do evento, e Daniela Chiaretti, repórter de meio-ambiente do jornal Valor Econômico. A conversa acontece em inglês e terá transmissão gratuita, ao vivo, pelo YouTube.

"Trata-se de uma honra renovada estar o É Tudo Verdade novamente entre os festivais parceiros de Cannes na organização do Cannes Docs", afirmou Labaki por meio de nota. "O privilégio se multiplica com a organização de um Doc Talk sobre os desafios de documentar a Amazônia, num dos momentos mais críticos da região."

No ano passado, o É Tudo Verdade e o Festival de Cannes chegaram a firmar parceria também para a transmissão de debates online. Esta foi um a das alternativas que os organizadores encontraram para promover eventos num ano em que a mostra francesa precisou ser cancelada.