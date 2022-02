"É fácil criar fake news", diz Leo Picon após falsa demissão de equipe de Jade do BBB 22

"Portanto, se a Jade foi definida pelo público, na nossa visão de estratégia seria em vão tentar fingir que nada aconteceu ou tentar remar contra uma maré inteira na internet", continuou a equipe, que chegou a trocar o nome de perfil de Jade no Twitter para Jade Piton, em referência ao apelido de "cobra", e a comparou com vilãs de filmes e novelas.

Sem citar Leo, o time de Jade fez um longo esclarecimento sobre o fato de estarem tratando a participante como "vilã" da atual edição do reality show, já que ela é assim percebida por parte do público. Eles dizem apenas querer surfar na popularidade da influenciadora de forma leve.

A equipe que administra as redes sociais de Jade Picon divulgou um comunicado na noite de quarta-feira (16) em relação às críticas que tem recebido de Leo, que diz não concordava com a forma como a irmã está sendo mostrada e ameaçou tomar o controle das contas em diversas plataformas.

