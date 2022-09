Dynho Alves nocauteia Christian Figueiredo em luta e desafia Whindersson

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de terem uma rusga pública em um podcast, o cantor e dançarino Dynho Alves e o youtuber Christian Figueiredo subiram no ringue de um evento em Curitiba (PR). E quem levou a melhor foi Dynho, que com dois socos certeiros nocauteou o adversário no terceiro round.

O Fight Music Show aposta em lutas entre celebridades. Depois de vencer, o ex-Fazenda disse que gostaria de enfrentar Whindersson Nunes num duelo de boxe.

O desentendimento entre eles começou em julho durante uma entrevista de Dynho no podcast Eu Fico Loko. Dynho não gostou de alguns rumos da conversa sobretudo quando Figueiredo tocou no tema da separação dele com a funkeira MC Mirella. Na época, muitos disseram que era tudo uma armação.

Whindersson não chegou a responder ao pedido de Dynho. Mas ele vem de uma luta contra o tetracampeão mundial Acelino Popó Freitas. A esperada luta entre ambos terminou em empate. Além da aguardada disputa, o evento Fight Music Show reuniu boxe, MMA, música e entretenimento em Balneário Camboriú (SC) em janeiro.