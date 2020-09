Dudu Braga diz que novo câncer pode não ter cura

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O produtor musical Dudu Braga, 51, contou nesta quinta-feira (24) que já começou as sessões de quimioterapia para tratar o câncer de peritônio diagnosticado há três semanas. Em entrevista a José Luiz Datena, na rádio Bandeirantes, ele afirmou que a doença pode não ter cura e "talvez viva de quimio em quimio".

Braga, que é filho de Roberto Carlos, 79, e já superou um câncer no pâncreas, afirmou que a doença foi descoberta no início, mas que foi um baque receber o diagnóstico. "Isso me mudou. Eu sempre fui um cara muito resiliente, acho que pela questão da visão [ele é deficiente visual], sei que não tenho controle sobre tudo, então vou ter que aprender a lidar com isso."

"Estou de peito aberto, dessa vez resolvi falar, na outra não falei muito a respeito", continuou ele. "E o carinho que tenho recebido enche meu coração de emoção. São pessoas tão afáveis, com tanto amor, tanto carinho. Só quero ser um cara que mereça todo esse carinho", completou ele, que destacou a força recebida da filha, da mulher e do pai.

Durante a conversa, Datena também contou sobre como foi sua luta contra o câncer e os dois relataram que algumas percepções mudam após a doença. "O homem acha que tem controle de tudo, mas não tem controle de nada. Isso é para baixar a bola, para a gente ser um pouco mais humilde. De repente: 'opa, o buraco aqui é mais embaixo'".

Braga ainda comentou sobre as redes sociais e como elas abordam a vida de uma forma muito superficial, sem incluir doenças e problemas: "A vida real não é Facebook, internet, só com coisas felizes... A vida é essa, feita de tantas dificuldades que a gente passa. Não é fazer drama, transformar em novela mexicana".

"Eu sou filho de um cara superfamoso e tenho meus problemas", continua ele. "Fiquei cego, tenho câncer de pâncreas, tenho minhas dificuldades. Ninguém tem uma vida perfeita. A internet mostra o mundo como perfeito, mas não é. Muita gente tem tido depressão por causa dessas postagens na internet", alerta ele.

Questionado sobre o pai, Dudu Braga afirmou que ele ficou ainda mais próximo nos últimos tempos e destacou as ligações às 2h que Roberto Carlos costuma fazer para mostrar uma música nova. "A gente conversa muito de madrugada e ele tem aproveitado pandemia muito pra compor", revela.