Duda Reis e Bruno Rudge rompem menos de três meses após assumirem namoro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chegou ao fim o namoro de Duda Reis, 20 com o empresário Bruno Rudge, 38, menos de três meses após assumirem a relação. No último Dia dos Namorados, o agora ex-casal postou fotos juntos uma semana depois de terem sido flagrados durante o feriado de Corpus Christi em Salvador (BA).

De acordo com a assessoria da atriz e influenciadora digital, a decisão do término foi tomada em comum acordo. "A ótima e ímpar relação entre ambos e suas respectivas famílias, permanece", informa trecho da nota.

Duda é ex-noiva do cantor Nego do Borel, 29, a quem acusou em janeiro de agressão após a separação. Na ocasião, ela disse que era dependente emocional do artista. Entre idas e vindas e algumas polêmicas, os dois, que estavam juntos havia quase três anos, terminaram o relacionamento em dezembro de 2020.

"Ele me passava que nunca na vida ninguém ia me querer, nenhum homem seria capaz de amar uma mulher como eu. Ao mesmo tempo que eu não prestava, ele me amava, era um amor confuso. Eu apanhava e depois recebia amor", disse ela, na época.