Dua Lipa nega show na abertura da Copa do Mundo do Qatar

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Dua Lipa, 27, está fora da abertura da Copa do Mundo do Qatar, no próximo dia 20 de novembro. A cantora britânica usou as redes sociais neste domingo (13) para negar os boatos sobre um possível show na cerimônia da competição no estádio Al Bayt. Ela ainda aproveitou para revelar que pretende visitar o país do Oriente Médio somente quando o governo cumprir todas "as promessas de direitos humanos que fez quando ganhou o direito de sediar a Copa".

"Existe muita especulação de que eu me apresentarei na cerimônia de abertura da Copa do Mundo do Qatar. Eu não me apresentarei nem estive envolvida em nenhuma negociação para me apresentar. Estarei torcendo para a Inglaterra de longe e espero visitar o Qatar quando ele cumprir todas as promessas de direitos humanos que fez quando ganhou o direito de sediar a Copa", escreveu Dua Lipa em seu Instagram.

O Qatar tem sido criticado mundialmente por sua política de direitos humanos. A legislação do país, baseada no Alcorão, considera a homossexualidade ilegal e Dua Lipa é uma cantoras mais queridas da comunidade LGBTQIAP+ pelas músicas e clipes que normalizam relações entre pessoas do mesmo sexo. Informações do jornal britânico "The Guardian" garantem também que milhares de trabalhadores imigrantes morreram nas obras para a Copa do Mundo de 2022. De acordo com o veículo, os imigrantes eram de países como Índia, Bangladesh, Paquistão e Sri Lanka.

Jungkook, um dos cantores da banda sul-coreana BTS, está confirmado na cerimônia de abertura da Copa do Mundo antes da partida entre Qatar e Equador. Shakira e Black Eyed Peas são outros artistas especulados para a festa, mas a Fifa ainda não confirmou esses nomes.