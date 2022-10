Dua Lipa é flagrada em encontro com o comediante Trevor Noah

Apesar de Lipa e Noah não terem assumido o romance, os fãs estão shipando o casal. "O Trevor Noah começou a namorar com a Dua Lipa e largou o emprego. Acho que sentiu que era o auge dele e não tá errado", comentou uma internauta no Twitter.

Depois do encontro, eles foram vistos andando, se abraçando e trocando beijos. A fonte disse ao Page Six que Noah foi um cavalheiro a noite inteira e que eles foram embora para casa separados.

Uma fonte disse ao Page Six que o lugar foi escolhido por Noah e que Lipa estava apaixonada, embora eles ainda estejam no estágio inicial de se conhecer. Outra pessoa disse à publicação que a cantora e o comediante não são oficialmente um casal.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estrela pop britânica Dua Lipa, 27, foi flagrada em um encontro com o comediante sul-africano Trevor Noah, na última quarta-feira (28). Eles foram vistos em um jantar íntimo no restaurante caribenho Miss Lily's, no East Village de Nova York.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.