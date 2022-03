'Drive My Car', filme japonês forte candidato ao Oscar, estreia nos cinemas de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Meses depois de "Roda do Destino", lançado logo no início de 2022 nos cinemas brasileiros, o cineasta japonês Ryusuke Hamaguchi retorna às salas com o cotadíssimo "Drive My Car" nesta quinta (17).

Premiado no Festival de Cannes, o longa está indicado a quatro estatuetas do Oscar e pode repetir o feito de "Parasita", que levou os prêmios de melhor filme e melhor filme internacional —a opinião é do próprio Bong Joon-ho, diretor sul-coreano que surpreendeu o mundo em 2020.

Na trama, um diretor de teatro deve aceitar a companhia de uma jovem motorista para conduzi-lo entre o hotel e os ensaios, mas ele tem um ciúme enorme de seu carro Saab vermelho. Não por ser um mero fanboy automotivo, mas porque conserva rituais que o acompanham desde antes da morte repentina de sua mulher. A trama, baseada em contos de Haruki Murakami e na obra "Tio Vânia", de Tchekhov, se desenrola por três horas num misto de silêncio e profundo afeto.

A semana também traz uma novidade recheada de rock stars. Na verdade, o filme "Terror no Estúdio 666" só terá sessões especiais no sábado e domingo, dias 19 e 20 de março.

Limitada, essa é uma oportunidade dos fãs de Foo Fighters se divertirem com uma aventura protagonizada pela banda, que tenta gravar o seu décimo álbum. Mas, quando eles ficam em uma mansão afastada para tentar conceber o disco, mil diabos, literalmente, vão interferir nesses planos, com direito a possessão do vocalista Dave Grohl.

"O Ritual – Presença Maligna" é outro terror de casa assombrada mas, em vez de celebrar o rock, desafia a fé da família de um reverendo que se muda para o interior da Inglaterra e tem de enfrentar manifestações sobrenaturais na nova residência.

Mais um longa barra pesada é "Ménage", do estreante Luan Cardoso, em um thriller que acompanha três políticos que têm de lidar com a morte de uma prostituta por overdose.

"A Espera de Liz", por sua vez, é um longa nacional que aborda temas como depressão e mistério, mostrando uma moça que, devastada com desaparecimento do marido, vai passar um tempo com a irmã.

Ainda falando da noite, "Vale Night" vai por outros caminhos —os da quebrada. Não à toa, Linn da Quebrada, cantora e participante do BBB 22, faz uma ponta nessa comédia em que um pai inexperiente perde o filho em meio à farra e tem de achar a criança antes que leve uma sova da namorada.

Por fim, as crianças devem ficar perdidas (no bom sentido) pelas cores e trapalhadas das animações "Tarsilinha" e "Os Caras Malvados". O primeiro traz uma garota que quer ajudar a mãe e acaba se metendo num país de maravilhas todo baseado na obra de Tarsila do Amaral. Já o segundo é baseado em uma série de livros infantis australianos, em que figuras como um lobo, uma tarântula e um tubarão tentam largar a vida do crime.

Se for ao cinema, lembre-se de usar máscara. A exigência do uso do equipamento deixou de existir em espaços abertos, mas segue normal nos cinemas.

Veja abaixo as estreias da semana.

*

Os Caras Malvados

​Nesta animação baseada na série de livros infantis de Aaron Blabey, um grupo de animais vilões percebe que, talvez, o mundo seja melhor para os bons-moços. Então Lobo Mau, Tarântula, Tubarão, Piranha e Cobra vão tentar corrigir a conduta para melhorarem suas imagens e buscam salvar um grupo de porquinhos-da-índia.

EUA, 2021. Direção: Pierre Perifel. Livre

Drive My Car

Após a morte repentina da mulher, um diretor de teatro é convidado para fazer uma montagem em Hiroshima. Entre suas manias, o artista tem um apego especial por um carro Saab vermelho, onde escuta fitas que sua mulher gravou lendo o texto das peças —até que ele é obrigado a permitir que uma jovem chofer conduza o veículo. O filme, em que o amor brota do silêncio, teve seu roteiro premiado em Cannes e está indicado para quatro estatuetas do Oscar, incluindo de melhor filme. O longa chega à Mubi em 1º de abril.

Japão, 2021. Direção: Ryusuke Hamaguchi. Com: Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada. 14 anos

A Espera de Liz

Com o sumiço de marido, Liz entra numa crise depressiva e vai atrás de sua família em busca de apoio. É na irmã mais nova que ela vai encontrar o ombro amigo, enquanto fortalecem seus laços e os mistérios do desaparecimento do homem começam a se desdobrar.

Brasil, 2019. Direção: Bruno Torres. Com: Bruno Torres, Simone Iliescu, Rosanne Mulholland. 14 anos

Ménage

Neste thriller, que marca a estreia de Luan Cardoso, três políticos se reúnem num motel para farrear após uma convenção do partido. Mergulhados nas drogas e no sexo, um deputado, um candidato a governador e um advogado passam do ponto e constatam que uma das garotas de programa morreu por lá, vítima de uma overdose de heroína.

Brasil, 2021. Direção: Luan Cardoso. Com: Vinícius Ferreira, Francisco Gaspar e Lino Camilo. 16 anos

O Ritual - Presença Maligna

Um reverendo se muda com sua família para uma casa no interior da Inglaterra, e, como denuncia o título, algo não está certo naquele lugar. Quando uma série de eventos sobrenaturais começam a perturbar a família, o casal e a filha terão de testar sua fé com a ajuda de um misterioso ocultista para enfrentar o mal invisível.

Reino Unido, 2020. Direção: Christopher Smith. Com: Jessica Brown Findlay,John Heffernan,Anya McKenna-Bruce. 14 anos

Tarsilinha

Abaporu, cuca, boi da cara preta e outros seres folclóricos, além de povoarem as histórias populares, são tema de obra da pintora Tarsila do Amaral. A animação leva os trabalhos da modernista de maneira inusitada para os pequenos, em uma trama na qual uma garota entra num mundo fantástico para recuperar as memórias de sua mãe.

Brasil, 2021. Direção: Célia Catunda, Kiko Mistrorigo. Livre

Terror no Estúdio 666

Com exibições apenas no sábado e domingo, dias 19 e 20 de março, o filme é estrelado pela banda Foo Fighters. Interpretando a si mesmos, os integrantes do grupo alugam uma mansão isolada para gravar um novo álbum. Mas, como em um bom rock raiz, não faltam na história demônios, que chegam a possuir Dave Grohl —vocalista da banda e autor do argumento do filme.

EUA, 2022. Direção: BJ McDonnel. Com: Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear. 16 anos

Vale Night

Nesta comédia, uma mãe jovem decide deixar o bebê com o pai para tirar um tempo de paz e diversão. O problema é que, além de não levar jeito, o rapaz também quer ir para a festa. Assim, ele deixa o filho dormindo dentro de uma mala, crente que o bebê não sairia de lá. E é claro que, às pressas, terá de reencontrar a criança perdida na quebrada, à noite, antes que a mãe descubra.

Brasil, 2022. Direção: Luis Pinheiro. Com: Linn da Quebrada, Gabriela Dias, Pedro Ottoni. 16 anos