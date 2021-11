Drag queen brasileira vai disputar título em reality produzido por RuPaul

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A drag queen brasileira Grag Queen foi anunciada nesta quarta-feira (10) como parte do elenco do reality show Queen of the Universe, que estreia em dezembro no serviço de streaming Paramount+. Trata-se da primeira edição do show de talentos com drags de todo o mundo, produzido por RuPaul.

Gaúcha de Canela, Grag Queen começou cantando na igreja. Atualmente, ela publica algumas de suas performances nas redes sociais, onde é acompanhada pelos fãs. Só no TikTok, ela tem cerca de 2 milhões de seguidores.

"Realmente nunca pensei que estaria falando isso, mas finalmente posso dividir com o meu país que, sim, estou representando o nosso povo no Queen of the Universe", comemorou Grag. "Ainda estou encantada com toda a experiência que vivi, uma produção de altíssimo nível, cheia de profissionais incríveis e muito conteúdo que é literalmente, fora desse mundo!"

Ao todo, serão 14 participantes. Além da brasileira, há participantes dos seguintes países: Austrália, Canadá, China, Dinamarca, Estados Unidos, França, Índia, Inglaterra e México.

A cada semana, as concorrentes vão precisar mostrar seu talento vocal em uma nova performance, que será julgada por um painel de jurados (o "Pop Diva Panel"). Jujubee, conhecida pelo reality RuPaul's Drag Race, é uma das concorrentes ao prêmio de US$ 250 mil (R$ 1,372 milhão).

O programa será apresentado por Graham Norton, jurado da versão britânica do RuPaul's Drag Race. Além dele, haverá um painel de jurados que conta com Leona Lewis, Michelle Visage, Trixie Mattel e Vanessa Williams.

O programa é produzido pela MTV Entertainment Studios e pela World of Wonder, produtora da franquia RuPaul's Drag Race.