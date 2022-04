Douglas Silva ganha Prova do Líder e leva R$ 10 mil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Douglas Silva venceu a Prova do Líder do Big Brother Brasil 22 (Globo) desta quinta (7) e foi presenteado com R$ 10 mil.

A dinâmica aconteceu no gramado da casa, onde a produção do programa montou um painel com cartas. Como num jogo da memória, os brothers precisavam escolher as cartas que correspondiam aos seus cards.

A prova foi acirrada. Paulo André, Gustavo, Arthur Aguiar e Jessilane chegaram a achar dois cards, beirando a vitória, mas DG foi quem primeiro achou três cartas. Para o VIP, ele escolheu Pedro Scooby, Gustavo e Arthur.

Na sexta (7), os participantes irão passar pela Prova do Anjo e formarão um novo Paredão. O Líder indicará alguem à berlinda, o Anjo imunizará outra pessoa e os brothers irão ao confessário para escolher quem desejam salvar do Paredão. O menos votado pela casa também disputará o Paredão.

Não é a primeira vez que Douglas que Douglas conquista a liderança. Ele foi o primeiro Líder da edição, depois que ele e Rodrigo Mussi se deram melhor ao montar um quebra-cabeça em formato de pista de corrida. Na ocasisão, Rodrigo escolheu ser Anjo e DG ficou com a liderança.