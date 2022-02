Douglas Silva diz que Arthur 'parece um imbecil' após briga no BBB

Após Arthur sair do quarto, DG se mostrou ainda mais irritado com o colega. "O moleque parece um imbecil", disse.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Arthur Aguiar e Douglas Silva trocaram farpas na madrugada desta sexta (26) no Big Brother Brasil 22. O ator se mostrou irritado ao ver DG e Pedro Scooby fazendo brincadeiras enquanto eles falavam sobre as estratégias para a formação do Paredão deste domingo (27).

