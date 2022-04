Douglas, Eslovênia e Paulo André estão no Paredão do "BBB22"

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Douglas, Eslovênia e Paulo André estão no Paredão do Big Brother Brasil 22 (Globo). Enquanto P.A e Eslovênia foram indicados pelo Líder, Gustavo, D.G foi o mais votado pela casa. Um deles sairá no domingo (3).

A votação começou com a indicação de Gustavo. Como motivo, ele alegou que Paulo André seria o mais votado pela casa e por isso gostaria de mexer com as estruturas da votação. Em seguida, ele indicou a Eslô por nunca ter ido.

Douglas recebeu cinco votos da casa e se juntou aos dois na berlinda. Não houve Bate e Volta.

O próximo domingo de eliminação também será intenso. Depois de um dos emparedados sair, haverá uma nova prova do Líder e mais uma formação de paredão para eliminação na terça (5) que vem. Mais detalhes depois disso só serão divulgados mais para frente, mas Boninho já avisou pelas redes sociais que haverá eliminação toda terça e domingo até o final.

Por questão de segurança e pelas fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro nesta sexta, Tadeu Schmidt teve de apresentar o programa de um estúdio direto do Jardim Botânico.