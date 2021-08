Dony De Nuccio revela que será pai pela primeira vez

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Dony De Nuccio, 37, vai ser pai. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (23) em suas redes sociais. Na imagem, ele segura um bilhete que mostra a novidade e uma sacola com alguns sapatos de bebê.

"É um misto de sentimentos. Curiosidade para saber o que vem por aí, ansiedade para pegar no colo pela primeira vez, medo do desconhecido e um baita amor por alguém que nunca vi", começou.

De Nuccio é casado com Larissa Laibida e também posou ao lado dela e de seus cães de estimação. De acordo com ele, todos estão extremamente felizes com a boa notícia.

"Estamos muito felizes. E é com enorme alegria que podemos dizer que o nosso primeiro filho está a caminho. Começa uma nova etapa da vida. E a história de uma família completa", disse.

Em março, o SBT contratava Dony para comandar um programa na emissora em parceria com o canal Discovery Home e Health: o Te Devo Essa Brasil, versão brasileira da atração americana Celebrity IOU, dos irmãos gêmeos Drew e Jonathan Scott, conhecidos no Brasil pelo sucesso de Irmãos à Obra.

"É um sonho antigo trabalhar no SBT. Quando tinha 12 anos, eu mandei um vídeo para Silvio Santos dizendo que queria fazer parte do elenco da casa. Esse é um momento muito especial, um desafio gigantesco no entretenimento, de um projeto empolgante que já é sucesso internacional e que também será aqui", disse Dony De Nuccio, em comunicado enviado à imprensa.

"Estamos fazendo com todo carinho para que seja um programa inspirador para todos que assistirem", acrescentou o jornalista, ao ressaltar a parceria com o canal pago. "É gratificante comandar um programa que já nasce tão forte, com públicos e plataformas diferentes."