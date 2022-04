Dony De Nuccio passa por nova cirurgia na coluna

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Dony De Nuccio, 37, precisou passar pela terceira cirurgia na coluna em dois anos para tratar de uma hérnia de disco que o acompanha desde os 16 anos.

Em clique direto do hospital, ele disse que está bem e festejou vida nova. "Passei mais da metade da vida com dor em decorrência de uma hérnia de disco que brotou aos 16 e me castigou durante os 21 anos seguintes", disse.

Agora, ele celebra um novo capítulo após o procedimento. "O que me deixa mais entusiasmado: se com dor foi possível fazer tanta coisa, imagina agora com engrenagem nova", escreveu.

Em março, disse ter sentido a pior dor da vida dele e teve de ser submetido a uma cirurgia na coluna. Ele extraiu uma extrusão do disco intervertebral L5-S1 que pressionava os nervos da coluna e o impedia de fazer atividades básicas.

Em vídeo, ele explicou que a operação duraria apenas 40 minutos, mas durou mais de três horas. "A hérnia que eu tenho estava com muito conteúdo para fora comprimindo os nervos muito mais do que eu esperava. Precisamos abrir e tirar esse pedaço que dava uma dor surreal", explicou.

"Chegando ao hospital, as duas doses de morfina na veia nem fizeram cócegas. E o plano de voo foi recalculado para abrir e extrair essa parte teimosa do disco que insistiu em se acomodar onde não devia", contou.

Em fevereiro, o apresentador compartilhou nas redes sociais o nascimento do seu primeiro filho com Larissa Laibida, no Mercy Hospital, em Miami, nos Estados Unidos. Ele publicou duas fotos de Leo Oliveira De Nuccio no Instagram.

Na legenda da foto, o apresentador escreveu: "Oi pessoal! Cheguei". Vários famosos deram parabéns para o casal e comentaram que o bebê é lindo.