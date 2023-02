Donald Trump diz que Rihanna não tem talento e fez pior show do Super Bowl

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Destoando do coro de elogios à Rihanna após sua apresentação no Super Bowl, o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump teceu ataques à cantora em sua conta do Truth Social, rede social criada pelo político que tentar ser uma alternativa ao Twitter.

"Rihanna fez, sem dúvida, o pior show da história do Super Bowl -Isso depois de insultar muito mais que metade na nossa nação, que já está em sério declínio, com sua linguagem chula e ofensiva", escreveu o empresário.

Trump já havia criticado a cantora na plataforma poucos dias antes em uma resposta a uma publicação de Ronny Jackson, membro congresso americano que foi o médico de Trump na Casa Branca. O texto menciona uma publicação de Rihanna no Instagram que mostra a cantora pichando "Fuck Trump" em um carro no "Cadillac Ranch", uma escultura no Texas.

"[Rihanna] fez uma carreira vomitando sujeira degenerada e falando mal da América sempre que pode. Porque o NFL está exibindo essa porcaria? Rihanna NÃO DEVERIA ser a artista do intervalo!", publicou.

Em resposta, Trump disse que sem o estilista dela, ela não seria nada. "Ruim em tudo e sem nenhum talento!"