Donald Trump diz que Alec Baldwin pode ter atirado propositalmente contra cineasta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente norte-americano, Donald Trump, 75, disse que o ator Alec Baldwin, 63, pode ter atirado propositalmente Halyana Hutchins. O ator estava no set do filme de faroeste, "Rust", no Novo México, quando recebeu uma arma de apoio que, segundo a polícia, matou a cineasta e feriu o escritor e diretor Joel Souza.

"Na minha opinião, ele teve algo a ver com isso. Como você pega uma arma, esteja ela carregada ou não, aponta para alguém que nem mesmo está no filme e puxa o gatilho, e agora ela está morta", disse ao programa de rádio de Christ Stigall, nesta quinta-feira (4).

"Mesmo que estivesse carregado, e, você sabe, isso é uma coisa estranha, talvez ele tenha carregado", continuou. "Quem colocaria uma arma, 'aqui, Alec, aqui está a sua arma', 'Oh, bom', levantaria, apontaria para uma pessoa e puxaria o gatilho, e, 'Oh, cara, uma bala saiu, "ela está morta. Portanto, há algo errado com ele. Ele é um cara doente."

O ex-presidente criticou também o comportamento de Baldwin com a imprensa. "Eu o observei por anos. Ele se envolve em brigas com repórteres. Quer dizer, tudo o que faz, é um cara volátil. Ele é um maluco", argumentou antes de criticar a maneira como o ator lidou com a situação.

"Se eles me entregassem uma arma, eu nunca apontaria para alguém e atiraria, você sabe. Não me importo em verificar a arma. Eles entregam a você uma arma que você não vai apontar para ninguém", disse ele, afirmando que no lugar de Baldwin, que estava num set ao ar livre, teria apontado a arma para o ar.

Trump comentou também sobre as imitações que Baldwin fazia dele no humorístico Saturday Night Live, especialmente enquanto esteve a frente da Presidência. "Ele era péssimo em me imitar e, a propósito, se eu achasse que ele era bom e não gostasse de sua política ou não gostasse dele, eu diria que era bom, mas era terrível".