Dona Déa diz que Paulo Gustavo fez testamento aos 39, e elogia Thales

Déa diz que Thales é um "pai maravilhoso". "O único dia em que eu vou brigar com Thales é quando ele fizer alguma coisa contra os filhos, mas ele é um pai maravilhoso. O que ele posta na internet é real, as crianças são apaixonadas pelo pai", completou.

"Meu genro é maravilhoso, a gente se dá muito bem. Eu não me meto na vida dele, ele nem se mete na minha. As pessoas quando perguntam de Thales pra mim, eu digo: 'eu me dou muito bem com Thales'", pontuou.

